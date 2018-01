Turismo: oltre 9 milioni di presenze nel 2017 a Milano (+10,3%)

Le premesse lasciavano sperare in un buon risultato, ma il dato finale è ben oltre le attese: sono stati, a quanto apprende l’AdnKronos, oltre 9 milioni i turisti che hanno visitato Milano nel 2017, per l’esattezza 9.054.218, di cui 6.205.845 che hanno pernottato in centro città (+10,73% sul 2016) e 2.848.373 (+9,57% sul 2016) considerando l’area vasta, ovvero l’hinterland milanese, trascorrendovi almeno una notte (dati della Questura rilasciati dal Comune di Milano). Per una crescita media del 10,3%.

A due anni dalla conclusione di Expo, è chiaro dunque qual è stato il suo contributo alla crescita della città. L’esposizione universale ha dato impulso e ha fornito un paradigma: da un lato una manifestazione principale internazionale e dell’elevato standing reputazionale, dall’altro eventi a sciame in città, capaci di attrarre per argomenti e per quartiere.