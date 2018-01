TV, Rai Storia: “Potere e Bellezza”, i Farnese

Ecclesiastici, abili politici o valorosi uomini d’armi, i Farnese – che regnarono per molti anni sul ducato di Parma e Piacenza – si distinsero anche per il loro mecenatismo. Lo racconta “Potere e Bellezza”, il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 22 gennaio alle 22.10 su Rai Storia.

Il Quattrocento segna l’apice della loro espansione, tanto che il territorio posto sotto la loro influenza si estende fino alla sponda occidentale del lago di Bolsena, comprese le isole Martana e Bisentina, e alla fascia tra i Colli Vulsini e il mare, fino a Montalto.

Ma ai Farnese si devono anche preziose raccolte d’arte ed edifici grandiosi, tra i quali la reggia (la “Pilotta) e il teatro di Parma. Tra i membri più importanti della dinastia, raccontati dal programma, papa Paolo III e Pier Luigi Farnese.