TV, Rai3: a “Passato e Presente” si racconta la Battaglia di Azio

Il 2 settembre 31 a.C. si combatte la Battaglia di Azio, una delle più famose e importanti del mondo antico. Al largo della costa occidentale greca, la flotta navale di Ottaviano e Agrippa sconfigge quella di Marco Antonio e della sua amata Cleopatra regina d'Egitto.

Nel corso della battaglia la regina dà ordine alle sue navi di ritirarsi e Antonio abbandona la flotta per seguirla. Il conflitto si protrae per qualche mese ma il vincitore è ormai Ottaviano. Agli amanti più celebri della storia non resta che il suicidio. Lui si uccide con la spada. Lei si fa mordere da un aspide. “Passato e presente” racconta la storia di una battaglia che segna simbolicamente il tramonto definitivo della Repubblica romana e il passaggio all’età imperiale.