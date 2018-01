Valanga hotel Rigopiano: il 18 gennaio preghiere, fiaccolate e poesie a un anno dal disastro

Il 18 gennaio, a un anno dal giorno in cui una valanga investì l’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), il Comitato Vittime di Rigopiano, che riunisce superstiti e familiari degli scomparsi, ha organizzato una giornata di commemorazione, con la collaborazione della Pro Loco di Penne (Pescara) e il patrocinio del Comune di Penne.

Nella mattinata di giovedì è previsto un momento di raccoglimento e preghiera, in forma privata, sul luogo in cui sorgeva l’Hotel Rigopiano. Successivamente è stata organizzata una fiaccolata che partirà dal bivio Mirri di Farindola e terminerà fino alla chiesa parrocchiale per assistere alla Santa Messa in ricordo delle 29 vittime. Nel pomeriggio si terrà la commemorazione all’interno del Palazzetto dello Sport di Penne, adibito a base dei soccorritori durante quei terribili giorni. Saranno lette poesie dedicate agli scomparsi e interverranno personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.