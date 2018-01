Valanghe: allerta della Protezione Civile per l’Alta Val Venosta 

“La situazione relativa al rischio Valanghe non sembra destinata a migliorare in maniera sostanziale”. Lo afferma una nota la Provincia autonoma di Bolzano, riferendo che l’Agenzia per la protezione civile ha portato lo stato di allerta a livello arancio (Bravo), il terzo su una scala di 4.

Soprattutto il Alta Val Venosta, nel corso della notte, il pericolo aumenta a marcato grado 4 e, in alcune zone, addirittura di grado 5, ovvero il massimo. Secondo il bollettino Valanghe, occorre “aspettarsi numerose grandi Valanghe specie dai siti che vengono caricati di neve dal forte vento da nord-ovest”.

Nel corso della giornata, diminuira’ l’attivita’ valanghiva spontanea e lentamente anche il pericolo. Lungo la parte orientale della cresta di confine il pericolo Valanghee’ forte grado 4.