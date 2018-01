Maltempo, rischio valanghe in Valle d’Aosta: chiusa la strada regionale 46

La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale n°46 della Valtounenche tra le località Singlin e Cervinia, per pericolo valanghe. Risulta chiusa, su disposizione del sindaco del Comune di La Thuile, la strada statale n°26 nel tratto compreso tra la frazione La Goletta e Pont Serrand, per pericolo valanghe. Con ordinanza del sindaco di Courmayeur, sono state chiuse le strade per la Val Ferret e la Val Veny, per pericolo valanghe.Per lo stesso motivo risulta chiusa, a partire da ieri, 20 gennaio 2018, la strada comunale per Feysoullaz, nel Comune di Morgex.Si ricorda, infine, che nella giornata di domani, 22 gennaio 2018, il Traforo del Monte Bianco resterà chiuso in entrambe i sensi di marcia a partire dalle ore 6.30, per il tempo necessario all’esecuzione di un tiro preventivo su valanga, nel versante francese. La protezione civile regionale – conclude la nota – sta monitorando attentamente la situazione, in evoluzione. Non si registrano al momento ulteriori criticità.