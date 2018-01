Viaggi & Turismo: Eurowings, più capacità sui voli da Düsseldorf e Colonia/Bonn per Palma di Maiorca

Dopo una sfolgorante estate il trend per Maiorca rimane inalterato anche durante il periodo invernale. Molti viaggiatori tedeschi si dirigono verso le Baleari anche nei mesi compresi fra gennaio e marzo alla ricerca di temperature primaverili: molti di loro possiedono lì una seconda casa e viaggiano frequentemente. Eurowings reagisce a questa aumentata domanda con l’introduzione di aeromobili che offrono una maggiore capacità.

Sulla base delle prenotazioni dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, gli aeroporti di Colonia/Bonn e Düsseldorf, dove Eurowings è leader del mercato, beneficiano di questi voli speciali. Fra il 3 il 31 gennaio dall’aeroporto di Colonia/Bonn Eurowings introduce 12 voli operati da un Airbus A330 configurato con 310 posti. L’Airbus viene altrimenti utilizzato per voli a lungo raggio e dispone di posti più comodi in classe BEST che rendono il volo per Maiorca un’esperienza indimenticabile. Inoltre tutti i passeggeri possono utilizzare internet e un sistema di intrattenimento di bordo all’avanguardia. Le partenze per Maiorca sono previste il 3, 4, 10, 17, 24 e 31 gennaio.

Da Düsseldorf l’offerta è ancora più ampia: 22 voli per Palma di Maiorca fra gennaio e marzo, operati da un Boeing 767 che può ospitare fino a 277 passeggeri. Questi voli speciali sono programmati per i giorni 8, 15, 22 e 29 gennaio; 5, 12, 19 e 26 febbraio; 5, 12, 19 e 26 marzo.

I voli sono già prenotabili in internet sul sito di Eurowings o tramite l’app di Eurowings.