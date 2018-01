Vino, Coldiretti: l’export tocca il record storico di 6 miliardi

E’ tempo di bilanci per il vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell’export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro: il dato emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al bilancio dell’anno trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in volume, “è una ottima premessa dopo una vendemmia che – sottolinea la Coldiretti – si è classificata tra le più precoci e scarse del dopoguerra con un taglio della produzione del 26% rispetto allo scorso anno“. “Addio nel 2018 dunque ad una bottiglia di vino Made in Italy su quattro, anche se l’Italia mantiene comunque il primato mondiale tra i produttori, davanti alla Francia, con circa 40 milioni di ettolitri destinati -precisa la Coldiretti – per oltre il 40 per cento ai 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc) e ai 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), il 30 per cento ai 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento a vini da tavola“.

Nel 2017, rispetto all’anno precedente, le vendite all’estero, rileva ancora la Coldiretti, hanno avuto un incremento in valore del 6% negli Usa che sono di gran lunga il principale cliente anche se per il 2018 pesa l’impatto del supereuro che ha raggiunto il massimo da tre anni.