Vuoi una vita longeva? Scegli di vivere in una città grande e popolosa

Una lunga successione di ricerche mostra che le persone più benestanti tendono a vivere una vita più lunga, ma CityLab ha segnalato alcuni risultati aggiuntivi che sembrano aiutare a bilanciare i parametri: le persone con reddito più basso tendono a vivere più a lungo se vivono in ambienti urbani densi.

Per le persone nell’ultimo 25% della scala di reddito, le aspettative di vita erano più lunghe in aree con: alta densità di popolazione, grandi popolazioni di immigrati e laureati, alti prezzi immobiliarii e alte spese municipali – in altre parole, nelle città.

CityLab ci tiene a precisare che questa è una prova di correlazione, quindi non necessariamente di causa. Potrebbe semplicemente essere che le persone più in salute decidano di vivere in città prospere.