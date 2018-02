Allerta Burian: bloccato per 6 ore in auto, salvato da Cc Forestali 

Il Burian, ondata di gelo siberiano che sta paralizzando l’Italia e l’Europa intera, sta causando disagi e incidenti. opo essere finito in un piccolo fosso a lato della strada resa impraticabile dalle fitte nevicate, un uomo è rimasto isolato per sei ore in un veicolo in via Baiana a Polverigi. Lo hanno soccorso nel pomeriggio i Carabinieri Forestali. Altre due persone sono state soccorse ad Ancona e Osimo con le auto in difficolta’ tra la neve.

I militari sono intervenuti poi lungo la strada provinciale tra Numana e Sirolo, per garantire lo scorrimento della viabilità rallentata da un veicolo rimasto in panne, che occupava entrambe le carreggiate. A Sassoferrato i Forestali hanno soccorso un anziano rimasto con auto danneggiata per un guasto in località Monterosso lungo la Sp 16. In serata le pattuglie verificheranno l’eventuale presenza di persone e animali domestici rimasti isolati nelle frazioni.