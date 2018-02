Aereo precipita in Russia, nessun superstite: i precedenti dal 2000 fino ad oggi

Un aereo di linea russo si è schiantato oggi alle porte di Mosca poco dopo essere decollato dall’aeroporto Domodedovo, e tutte le 71 persone che si trovavano a bordo sono morte. Di seguito si ricordano gli incidenti aerei con il maggior numero di vittime avvenuti in Russia dal 2000 a oggi.

– 25 dicembre 2016 – Un aereo militare Tu-154, con a bordo il famoso Coro dell’Armata rossa, si schianta dopo il decollo da Adler, vicino Sochi. Morte tutte le 92 persone a bordo, fra cui oltre 60 membri del Coro. L’aereo era diretto alla base aerea russa di Hmeimim, in Siria: il coro avrebbe dovuto tenere un concerto per i soldati russi in servizio in Siria e l’incidente fu attribuito all’errore umano.

– 19 marzo 2016 – Un Boeing 737-800 della compagnia FlyDubai si schianta durante un tentativo fallito di atterraggio all’aeroporto di Rostov-on-Don, in condizioni meteo avverse; 62 morti. Quando si è schiantato l’aereo era al secondo tentativo di atterraggio, con scarse condizioni di visibilità.

– 17 novembre 2013 – Si schianta un Boeing 737 della compagnia russa Tatarstan, proveniente da Mosca Domodedovo e diretto a Kazan, nella Repubblica russa di Tatarstan, sul Volga; 50 i morti nell’incidente. L’aereo era entrato in servizio nel 1990 e in totale aveva viaggiato per sette compagnie. Come causa le autorità russe indicano un errore del pilota.

– 10 aprile 2010 – Un Tupolev-154 dell’aeronautica militare polacca si schianta provando ad atterrare vicino Smolensk, nell’ovest della Russia, e il bilancio è di 96 morti. Fra loro il presidente polacco Lech Kaczynski e alcuni alti responsabili politici e militari della Polonia, che si stavano recando alle cerimonie del 70esimo anniversario del massacro di Katyn. L’incidente è stato attribuito alle cattive condizioni meteorologiche e a errori dei piloti polacchi e dei controllori aerei russi.

– 14 settembre 2008 – Un Boeing-737-500 della compagnia aerea Aeroflot si schianta negli Urali poco prima di atterrare a Perm; il bilancio è di 88 morti. L’agenzia federale russa dei trasporti aerei annuncia 11 giorni dopo l’incidente lo stop all’uso di questo tipo di Boeing, per via delle difficoltà di navigazione riscontrate dai piloti.

– 9 luglio 2006 – Un Airbus A310 della compagnia aerea russa Sibir si schianta a Irkoutsk, in Siberia, durante l’atterraggio. Il bilancio è di 124 morti. L’ipotesi è di un guasto del sistema idraulico di comando dei freni.

– 3 maggio 2006 – Un Airbus A320 della compagnia armena Armavia si schianta nel Mar Nero poco prima dell’atterraggio nell’aeroporto di Sochi, nel sud della Russia, in condizioni meteorologiche avverse. Il bilancio è di 113 morti.

– 3 luglio 2001 – Il 3 luglio del 2001 un TU-154 della compagnia aerea VladivostokAvia cade vicino Irkoutsk, nella Siberia orientale, a seguito di un errore del pilota. Il bilancio è di 145 morti.