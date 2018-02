Aeronautica: trasporto urgente di un neonato da Cagliari a Genova 

Un neonato di appena undici giorni, in pericolo di vita per le sue condizioni cliniche, è stato trasportato d’urgenza questa mattina da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31/o Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini.

Il neonato è stato accompagnato dalla madre e da un’equipe medica per l’assistenza durante il volo. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è arrivata dalla Prefettura di Cagliari alla sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento, appunto, con le Prefetture.