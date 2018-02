Aerospazio: Paolo Annunziato assume la carica di Presidente del CIRA

Il neo Presidente è stato presentato a tutti i dipendenti dal numero uno dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, che nel suo intervento ha innanzitutto ringraziato il Presidente uscente Claudio Rovai ricordando i passi importanti compiuti durante la sua amministrazione, primo tra tutti la definizione del nuovo Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRORA), il Piano che dopo il parere favorevole del panel degli Esperti è ora in via di approvazione da parte del MIUR.

Il neo Presidente Paolo Annunziato dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione e i soci per la fiducia accordatagli ha ribadito che “il nuovo PRORA in corso di approvazione dimostra che c’è grande fiducia nelle capacità del Centro di essere un punto di riferimento nella ricerca aerospaziale a livello internazionale. Paolo Annunziato, ha voluto sottolineare come gli investimenti previsti per il nuovo PRORA siano un “atto di fiducia e sostegno delle istituzioni affinché il CIRA possa diventare un riferimento non solo nazionale ma internazionale. Per raggiungere questo obiettivo ci sono tutti gli elementi che necessari”.

Il Presidente dell’ASI ha illustrato gli 8 programmi bandiera che costituiscono la base del nuovo PRORA (Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali). “Il CIRA è un laboratorio all’avanguardia – ha detto Battiston – ed il nuovo PRORA, che prevede un investimento in ricerca ed infrastrutture che supera i 150 M€ nel quadriennio, sia nel settore aeronautico che in quello spaziale rappresenta una opportunità straordinaria“. “E’ una sfida da affrontare assieme, tiriamo tutti fuori la grinta e la professionalità che caratterizza il Cira per rilanciare il laboratorio aprendosi alla collaborazione con le eccellenze nazionali ed internazionali della ricerca. Il Presidente Annunziato con la sua vasta esperienza manageriale nazionale e internazionale saprà mettere in atto in tempi brevi i passi per l’avvio di questo progetto di rilancio del CIRA”, ha concluso Battiston.