L’appello di AIDAA: fermare la strage di randagi in Russia

“Come accaduto negli anni scorsi in occasione dei campionati di calcio Europei che si svolsero in Ucraina viene alla luce a pochi mesi dall’inizio dei mondiali di calcio di Russia la notizia drammatica di una nuova strage di cani che secondo la petizione lanciata dal gruppo bloody FIFA 2018 (E CHE HA RAGGIUNTO E SUPERATO LE 600.000 FIRME A LIVELLO MONDIALE) si starebbe realizzando in queste settimane nelle città che ospiteranno le gare di coppa del Mondo a Giugno“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Non abbiamo ancora chiare le dimensioni di questa strage di cani annunciata che secondo quanto contenuto nel testo della petizione prevede stanziamenti per quasi 2 milioni di dollari che serviranno per uccidere cani, gatti e altri randagi. Per questo motivo L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE lancia un appello a tutte le società di calcio, ai tifosi ed ai calciatori perché a loro volta facciano sentire la loro voce per dire basta alla strage di cani in Russia, e nei prossimi giorni AIDAA metterà in campo iniziative ad ok proprio per denunciare e contrastare questo orribile fenomeno che come già detto si ripete ciclicamente in occasione di manifestazioni calcistiche internazionali nei paesi dell’est Europa.”