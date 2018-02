In previsione dell’arrivo dell’ondata di gelo anche in Abruzzo, il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha disposto, per lunedì 26 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scattato anche il piano neve: il Comune ha già individuato delle ditte specializzate con mezzi spargisale e spazzaneve con servizio di reperibilità.