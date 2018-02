Allerta Meteo, il BURIAN irrompe su Trieste: bora impetuosa e temperature in picchiata da Nord/Est [LIVE]

Irrompe il Burian sul Nord/Est dell’Italia nella notte: Trieste è piombata a -1,5°C con un impetuoso vento di bora che soffia in città con raffiche di 80km/h. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia farà molta fatica a portarsi sopra lo zero per i prossimi quattro giorni. E le temperature stanno crollando su tutta la pianura Padana orientale, dove abbiamo 0°C a Udine, Gorizia e Monfalcone, +1°C a Treviso e Pordenone, +2°C a Venezia, Padova e Vicenza.

Le temperature delle altre località del Nord, dai +8°C di Merano in Alto Adige ai +7°C di Milano (temperature misurate a pochi minuti dall’una di notte!), testimoniano come il fronte del Burian sia ancora limitato all’estremo Nord/Est, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale.

Tutto ciò mentre in Sicilia Palermo è a +12°C e in Puglia abbiamo +11°C a Taranto, Brindisi, Monopoli e Gallipoli. Ma al Sud anche nei prossimi giorni sarà tutto un altro mondo, mentre il Centro/Nord avrà a che fare col gelo siberiano. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: