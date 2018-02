Allerta Meteo, cambia il sistema di allertamento della Regione Calabria: a Lamezia Terme la presentazione

Sarà presentato domani a Lamezia Terme (Catanzaro) il nuovo sistema di allertamento regionale. Ne dà notizia il sito della Protezione civile. Alla giornata, organizzata assieme all’Anci Calabria e dedicata alla direttiva per l’omogeneizzazione dei messaggi di allertamento e delle fasi operative per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, prenderanno parte i cinque prefetti della Regione, i Sindaci, i Segretari comunali, i Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, rappresentanti dell’Esercito e operatori del 118. In apertura dei lavori è inoltre previsto l’intervento, per il Dipartimento della Protezione Civile, di Luigi D’Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze.

Parte della Giornata sarà dedicata a un corso intensivo per i Sindaci, prime autorità di protezione civile sul territorio. Ai sindaci sarà illustrato cosa fare in caso di allerta e sarà loro consegnato anche un libro-vademecum e un poster di facile consultazione che illustra in modo semplice la nuova direttiva. All’incontro prenderanno parte anche i Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile della Calabria che supporteranno i sindaci in caso di emergenze. Durante la giornata di lavori sarà inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Protezione Civile Calabria e i cinque prefetti con l’obiettivo di semplificare il sistema regionale di comunicazione delle allerta.