Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “gialla per rischio idraulico e idrogeologico

L’Agenzia regionale di Protezione Civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato un’allerta meteo criticità “gialla” valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per criticità idraulica e idrogeologica sul territorio e sulle coste della Romagna e del Ferrarese. Si segnalano anche “residue nevicate di debole intensità attorno ai 500 metri nella prima parte della giornata“. Nelle prime ore di oggi “si sono registrate precipitazioni piu’ intense a ridosso del crinale appenninico tosco-romagnolo e nel contempo si e’ registrato un parziale scioglimento del manto nevoso a quote collinari. Cio’ ha prodotto repentini aumenti dei livelli idrometrici delle sezioni montane dei bacini romagnoli che localmente potranno risultare prossimi alla soglia 2; il deflusso nelle sezioni vallive e’ previsto mantenersi intorno alla soglia 1. Per lunedi’ la previsione di criticita’ idraulica e’ da riferirsi alla prima parte della giornata, a causa della propagazione dei colmi di piena nelle sezioni vallive dei bacini romagnoli e degli affluenti di destra Reno“.