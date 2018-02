Per seguire l’evoluzione delle condizioni meteo avverse in atto e previste, anche nelle prossime ore, sulle regioni italiane, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per oggi, lunedì 26 febbraio, alle ore 08.00, il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, via Vitorchiano n. 4.