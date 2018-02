Allerta neve a Venezia: obbligo di catene su Romea, Triestina e Piovese

In seguito alla comunicazione dell’Arpav, che oggi alle 12.30 ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per nevicate in pianura, il Comitato operativo per la viabilità si è riunito in Prefettura. Presenti i rappresentanti della città metropolitana, del Comune di Venezia, Anas S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Concessioni autostradali Venete e Autovie Venete.

L’obiettivo era valutare gli interventi per contrastare i problemi derivanti da quanto afferma l’Arpav, e cioè: “nel corso della mattinata di giovedì sono previste nevicate a partire dalle zone meridionali e occidentali, inizialmente deboli e sparse e poi in estensione e intensificazione soprattutto nelle ore centrali e fino a sera”.

Anas S.p.A. adotterà un’ordinanza di obbligo di dotazioni invernali sulla Romea (SS 309), sulla Triestina (SS 14) e sulla Piovese (SS 516) dalla mezzanotte di oggi. Al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza, sono stati predisposti controlli da parte delle Forze dell’ordine e dell’Anas stessa. Per garantire la sicurezza sulla Romea, in previsione della limitazione di circolazione per i veicoli commerciali con massa oltre le 7,5 tonnellate nella zona di Ferrara, l’azienda ha previsto spazi per rendere possibile la sosta ai camion.