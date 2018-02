Apple, vendite alle stelle ma insoddisfazione crescente nei confronti dell’iPhone X, troppo costoso: che sia già passato l’appetito intorno all’ultimo modello?

Apple sta incassando più che mai, ma questo non sembra essere abbastanza per rendere tutti felici. Le teorie del complotto sul rallentamento segreto degli iPhone questa volta non c’entrano. Piuttosto una nube di incertezza aleggia sul costosissimo iPhone X. L’azienda, abituata ad una clientela irremovibilmente leale, deve ora fare i conti con la realtà. Apple si aspettava che i clienti accogliessero l’iPhone X come un dispositivo rivoluzionario dal valore di mille dollari, ma non è chiaro quante persone siano disposte ad alzare la posta, soprattutto se si considera che altri modelli, rilasciati recentemente, costano 200-300 dollari in meno.

I primi indizi sull’interesse dei clienti per l’iPhone X sono emersi dal recente rapporto di Apple sulle entrate del primo trimestre, cioè degli ultimi tre mesi dello scorso anno, che includono il debutto ad inizio novembre dell’iPhone X. Apple ha venduto 77.3 milioni di iPhone in questo periodo, circa un milione in meno dello stesso periodo dell’anno precedente, con gli analisti che avevano previsto la vendita di 80 milioni di dispositivi. Se a questo si aggiunge la delusione per il rallentamento dei loro telefoni, i clienti potrebbero essere ancora meno inclini a passare a modelli successivi.

Bob O’Donnell, analista della società di ricerca Technalysis, dichiara: “Dopo tutti gli appassionati che desiderano l’iPhone X, arrivano molte persone che pensano che mille dollari siano troppo per un telefono. Potremmo essere vicini all’apice del mercato degli smartphone e questo avrà delle influenze su tutti, Apple inclusa”.

Tim Cook, CEO di Apple, tuttavia, racconta una storia diversa, parlando dell’iPhone X come del modello più venduto in tutte le settimane dal momento del suo rilascio e della soddisfazione altissima dei clienti. Ma le previsioni delle entrate di Apple per il trimestre in corso sono scese al di sotto delle aspettative già ridotte degli analisti, alimentando i timori che l’iniziale appetito per l’iPhone X sia sparito rapidamente.

L’iPhone X è diverso da qualsiasi altro iPhone nella decennale storia della linea di prodotti più venduti di Apple. Ha uno schermo più luminoso che attraversa tutto il dispositivo da un lato all’altro e vanta la tecnologia del riconoscimento facciale per sbloccare il “melafonino” e molte altre caratteristiche. Sebbene questi cambiamenti sembrino aver vinto sui clienti che si affollano per avere le ultime novità della tecnologia, il riconoscimento facciale potrebbe tagliar fuori potenziali clienti che si trovano meglio con il classico tasto home presente sugli altri iPhone, dice O’ Donnell.

La conclusione inevitabile è che i prezzi più alti dell’iPhone X e dei due modelli precedenti (iPhone 8 e 8 Plus) stiano spingendo le entrate e le vendite di Apple a livelli record. Apple ha venduto i suoi iPhone ad una media di 796 dollari nell’ultimo trimestre, circa 100 dollari in più dell’anno precedente. Questo ha aiutato ad aumentare i profitti dell’azienda del 12% rispetto all’anno precedente fino a 20.1 miliardi di dollari.

La maggior parte degli analisti pensava che l’alta domanda e la carenza di componenti avrebbero impedito ad Apple di soddisfare tutti gli ordini fino a primavera. Dal momento che l’iPhone X è attualmente disponibile, questo significa o che Apple è riuscita a risolvere i problemi di produzione prima del previsto o che la domanda dei clienti è diminuita.