Spazio, l’astronauta Paolo Nespoli racconta: la gravità sulla Terra è “come una prigione”

La sensazione più sgradevole che l’astronauta italiano ESA Paolo Nespoli ha provato rientrando a Terra dopo la missione VITA sulla Stazione Spaziale? La gravità, che Nespoli descrive “come una prigione” in occasione dell’incontro con gli studenti delle scuole organizzato oggi dall’Agenzia Spaziale Italian. “Tornando a Terra sembra di essere legato, come in prigione, mentre nello spazio si ha la sensazione di essere veramente liberi“. “I primi giorni sulla Terra succedono cose strane, per esempio è difficile camminare dritti perché il nostro cervello si è abituato a orientarsi nello spazio“. In orbita Nespoli ha sentito la mancanza di “sapori, odori, tempo libero. E’ vero che ti mancano tante cose, ma è anche vero che lì puoi fare cose impossibili sulla Terra, ad esempio galleggiare nell’aria come Superman o guardare il nostro pianeta da un altro punto di vista“.

L’astronauta ha anche raccontato che a spingerlo verso questa carriera “è stato lo sbarco sulla Luna: guardando la jeep lunare volevo arrivare lì e fare le derapate sulla Luna. Allora ero un ragazzo in un paesino sperduta dell’Italia e quando dicevo che avrei voluto fare l’astronauta mi prendevano in giro“.