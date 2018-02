Astronomia: ecco cosa ci riserva il cielo di Febbraio 2018, un mese senza Luna Piena

Febbraio è un mese di per sé speciale: è il mese più corto dell’anno, e nel 2018 non ci sarà neppure una luna piena. Si consideri che un mese senza plenilunio è davvero raro: la luna piena mancherà Febbraio per sole 9 ore circa per poi tornare a splendere al 100% il 2 marzo.

Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del secondo mese del 2018.

Il Sole si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16 febbraio, poi passerà nella costellazione dell’Acquario. Dall’inizio del mese la durata del giorno aumenta di 1 ora e 10 minuti.

La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 7 febbraio, novilunio il 15 e Primo Quarto il 23. Il nostro satellite raggiunge giorno 11 l’apogeo (il punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita, 405700 km), e il 27 il perigeo (363936 km).

Mentre gennaio e marzo sono caratterizzate nel 2018 da ben 5 fasi lunari, febbraio 2018 ne ha solo 3, senza nessuna Luna Piena.

Si tratta di una curiosità piuttosto rara: solo il mese di febbraio può avere 3 sole fasi lunari, e l’ultima volta è accaduto nel 2014. In futuro accadrà invece nel 2031.

Per quel che riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio sparisce dal cielo del mattino in quanto verrà a trovarsi in congiunzione con il Sole. Venere si può ammirare in orario serale: soprattutto negli ultimi giorni del mese è possibile scorgerlo tra le luci del tramonto sull’orizzonte occidentale. Prima dell’alba è possibile osservare Marte, Giove e Saturno, che sorgono uno dopo l’altro da sud a sudest (Marte è visibile nella seconda metà della notte nello Scorpione, Giove nella seconda parte della notte nella Bilancia e Saturno poco prima dell’alba nel Sagittario). Urano è osservabile (con l’ausilio di un telescopio) nelle ore che seguono il tramonto ad Ovest. Nettuno è ormai praticamente inosservabile.

Congiunzioni: Luna-Giove nella notte tra il 7 e l’8; Luna-Marte prima dell’alba del 9; Luna-Saturno prima dell’alba dell’11; Luna-Venere la sera del 16.

In riferimento alle costellazioni, il cielo è ancora dominato da quelle invernali: protagonista a sud Orione, con la sua cintura, formata da Alnitak, Alnilam e Mintaka. Poco più in alto troviamo Toro e Gemelli, mentre più in basso nel Cane Maggiore brilla Sirio. A occidente è possibile ammirare nelle prime ore della sera le costellazioni autunnali (Andromeda, Pesci, Ariete). Il Cancro, Gemelli e Leone sorgere ad oriente, seguito dalla Vergine. A nordovest scorgiamo la “W” di Cassiopea, e vicino la costellazione del Perseo. A nordest si trova l’Orsa Maggiore.