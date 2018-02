Astronomia: tutta la bellezza della maestosa “Galassia Fuochi d’Artificio”

Dal nostro punto di vista all’interno della Via Lattea, possiamo osservare la galassia NGC 6946 da una prospettiva frontale che ne racchiude tutta la bellezza. Questa grande e meravigliosa galassia a spirale si trova a 10 milioni di anni luce dalla Terra, dietro un velo di polvere e stelle in primo piano, nella costellazione di Cefeo.

Procedendo dal nucleo centrale della galassia verso l’esterno, possiamo osservare la variazione di colori dalla luce giallastra delle stelle più vecchie al centro fino al blu delle stelle più giovani e al rosso delle regioni di formazione stellare lungo i maestosi e frammentati bracci a spirale.

NGC 6946 brilla nella luce infrarossa, è ricca di gas e polvere e presenta un alto tasso di nascita e morte stellare. Infatti, dall’inizio del XX secolo almeno 9 supernove – fortissime esplosioni di stelle massicce – sono state scoperte in NGC 6946. Estendendosi per circa 40.000 anni luce, questa imponente galassia è anche conosciuta come la Galassia Fuochi d’Artificio.

Questo splendido ritratto di NGC 6946 include i dati provenienti dal Subaru Telescope di 8.2 metri sul vulcano Mauna Kea, nelle Hawaii.