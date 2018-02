Dal 5 maggio al 16 settembre Bruges ospiterà la seconda edizione di Triennale Brugge. Un percorso con sorprendenti installazioni di arte contemporanea e architettura solcherà le vie del centro storico della città, Patrimonio Unesco, in un gioco di contrasti tra l’avanguardia delle opere e gli incantevoli scorci della cittadina medievale.

I 15 artisti e architetti di fama mondiale che parteciperanno alla Triennale 2018 si lasceranno ispirare dal tema “Liquid city”: definizione che strizza l’occhio alla fama di Bruges come città attraversata dai canali, ma che soprattutto vuole essere un riferimento alla società attuale, “liquida” e in costante movimento.

In questa edizione della Triennale, la città sarà raccontata come luogo di diversità e incontro, come terradi innovazione.