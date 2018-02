Anche una parte della stazione Termini, ovvero l’atrio di ingresso delle ferrovie laziali in via Giolitti rimarrà aperta questa notte per l’emergenza freddo. Anche l’ingresso della stazione Tiburtina lato Pietralata resterà aperto a disposizione dei senza tetto. La richiesta arrivata nei giorni scorsi dal Campidoglio e’ stata accolta dal gruppo FS.