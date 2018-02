Allerta meteo Burian: a Roma domani garantito l’80% dei treni ad Alta Velocità

A causa del persistere dell’emergenza Maltempo, per la giornata di domani tutti i treni alta velocita’ in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo rende noto rete ferroviaria italiana “In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo – si legge in una nota – sara’ garantito l’80% dei treni alta velocita’ e il 50% dei treni del trasporto regionale nel Lazio”. Rete Ferroviaria Italiana invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio e a consultare la situazione del traffico ferroviario sul sito web rfi.it.