Allerta Meteo Burian: domani 27 Febbraio scuole chiuse a Terni, aperte a Perugia

Riapriranno regolarmente domani le scuole a Perugia e in altri comuni umbri, come Spoleto, Citta’ di Castello e Assisi, dove erano rimaste chiuse oggi a causa delle previste nevicate. Scuole ancora chiuse, invece, nella giornata di domani, nei comuni di Terni, Narni e Amelia: lo hanno deciso le rispettive amministrazioni comunali, a causa dell’allerta ghiaccio dopo le nevicate, prorogando cosi’ l’ordinanza di sospensione delle lezioni gia’ decisa per oggi. Lo stesso provvedimento e’ stato firmato anche ad Acquasparta, Montecastrilli, San Gemini, Alviano, Montecchio e Guardea.

In quest’ultimo comune la proroga e’ dovuta ad alcuni danni provocati dal Maltempo che renderanno necessaria l’interruzione dell’energia elettrica. A Terni il commissario Antonino Cufalo ha intanto sospeso anche l’ordinanza antismog, per oggi e domani, di divieto di utilizzo di camini, stufe e impianti a biomasse. E il prefetto di Terni e quello d Perugia hanno revocato la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti. Scuole chiuse domani, anche a Gubbio, Gualdo e Nocera Umbra.