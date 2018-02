Allerta Burian, Umbria: temperature in calo

Comincia a farsi sentire il freddo in Umbria, dove tuttavia la situazione meteo non sta creando particolari disagi. Domenica, a meta’ pomeriggio, secondo il sito Umbria meteo, a Perugia la temperatura e’ scesa sotto lo zero (-1,6), cosi’ come a Gualdo Tadino (-2,4). A Foligno si registra un +3, al lago Trasimeno, in particolare a Castiglione del Lago, e’ poco piu’ di zero (0,4).

La neve caduta e’ poca (qualche spruzzata si e’ avuta anche in citta’, a Perugia e in diversi altri centri) e – secondo quanto riferito dalla polizia stradale – al momento non si regiastra alcun problema per la viabilita’. Nessuna richiesta particolare neanche al centralino dei vigili del fuoco. Freddo ma nessuna emergenza meteo al momento anche nelle zone terremotate dell’Umbria.