Caccia, AIDAA: la stagione si chiude, milioni di animali uccisi

“Si è chiusa anche quest’anno la stagione della caccia che oltre a milioni di animali uccisi ha provocato anche la morte di 30 persone (20 cacciatori e dieci non cacciatori ma vittime di questi ultimi), tra 85 i feriti da arma da fuoco di cui 61 tra i cacciatori e 24 vittime tra i non cacciatori, tra le vittime anche tre minori, di cui uno morto e due feriti“: lo rileva l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Un dato interessante riguarda il calo dei cacciatori. Secondo l’Istat nel 1980 c’erano circa 1,7 milioni di cacciatori, nella stagione appena terminata le licenze sono poco più di seicentomila. Nel frattempo invece si è innalzata l’età media dei cacciatori passata da 61 del 1980 ai 73 dello scorso anno.”