Capodanno Cinese 2018: data e info utili

Mancano pochi giorni ad una delle più attese date in tutto il mondo. E’ tutto pronto per il 16 febbraio 2018, data ufficiale del Capodanno Cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare…. Un periodo che, per tradizione, dura 15 giorni, a partire dalla fine dell’anno lunare sino alla famosa Festa delle lanterne. Si tratta di una ricorrenza festeggiata, oltre che in Cina, in molti Paesi orientali. E’, infatti, molto sentita in Taiwan e a Hong Kong, in Giappone, Corea, Mongolia, Singapore, Malesia, Nepal, Bhutan, Vietnam, oltre che nelle innumerevoli comunitù cinesi sparse per il mondo. Il 2018 è l’anno del cane, miglior amico dell’uomo, strettamente legato alla figura del dio Erlang che, secondo la credenza popolare, non si separava mai dal suo levriero. Il cane occupa l’11esima posizione nello Zodiaco Cinese, secondo il seguente ordine: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e maiale.

Secondo la leggenda, il Buddha, nel presentimento della sua fine terrena, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra ma di questi, solo 12 andarono ad offrire il loro saluto, tanto che, come premio, egli decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare col nome dei 12 animali accorsi. Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo. Fu poi la volta del diligente bue, seguito dall’intrepida tigre e dal pacifico coniglo. Il drago arrivò quinto, seguito dal suo fratello minore, il serpente, dall’atletico cavallo, dall’elegante pecora, dall’astuta scimmia, dal coloratissimo drago, dal fedele cane e dal fortunato maiale che arrivògiusto in tempo per salutare il Buddha. Il 2018 è legato anche all’elemento terra, tra i cinque elementi: metallo, legno, acqua, fuoco e terra.