Carnevale: Coldiretti, specialità ‘fai da te’ per 4 famiglie su 10

Roma, 10 feb. (AdnKronos) – Storico ritorno della cucina fatta in casa per 4 famiglie su 10 che riscoprono le specialità tradizionali soprattutto durante le feste. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in occasione dell’ultimo fine settimana prima del martedì grasso del Carnevale 2018 durante il quale al mercato degli agricoltori di Campagna Amica a Roma è stata organizzata la prima sfilata d’Italia dei dolci di Carnevale con gli agrichef che hanno spiegato i segreti delle frappe perfette.

Iniziative degli agricoltori Coldiretti in tutta Italia con preparazioni e degustazioni fra specialità della tradizione contadina e antiche ricette protagoniste delle tavole da nord a sud del Belpaese: si va dalla schiacciata della Toscana alla cicerchiata dell’Abruzzo, dalle orillettas e le ciambelle con aranzadas della Sardegna, agli scroccafusi delle Marche, dalle tagliatelle fritte dell’Emilia Romagna ai galani del Veneto. Ma non mancano le castagnole nel Lazio, la pignolata bianconera della Sicilia e le frappe dell’Umbria.

Nella settimana di Carnevale, stima la Coldiretti, vengono consumati circa 12 milioni di chili di dolci tipici. E se prodotti già pronti si possono trovare un po’ ovunque, dalle pasticcerie, ai fornai ai supermercati, il 41% delle famiglie preferisce però prepararli in casa anche perchè il costo non raggiunge i 5 euro al chilo contro una spesa dai 15 ai 30 euro, con picchi anche di 65 euro, nei forni e nelle pasticcerie.