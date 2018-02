Casa Bianca: il più grande mistero dell’amministrazione Trump è tra Melania e Michelle Obama

Raro è il segreto di Washington che può essere mantenuto a lungo. Eppure, dopo oltre un anno, uno dei più grandi misteri dell’amministrazione Trump, che ha gettato nel panico la first lady uscente, è stato finalmente svelato. Si tratta di una cornice. Questo era il regalo confezionato in una scatola blu di Tiffany & Company che Melania Trump ha regalato ad una disorientata Michelle Obama quando il presidente uscente e la moglie hanno dato il benvenuto alla futura first lady e a suo marito Donald Trump, nel portico della Casa Bianca nell’Inauguration Day, il 20 gennaio 2017.

La signora Obama ha reso pubblico il contenuto della scatola in una recente apparizione all’Ellen DeGeneres Show, rompendo il silenzio su momento imbarazzante che è stato trasmesso in diretta. “Era una bellissima cornice”, ha dichiarato la signora Obama durante lo show, in cui ha raccontato il momento in cui ha ricevuto il regalo a sorpresa. Potrebbe sembrare ovvio ora che doveva trattarsi di una cornice, ma nell’Inauguration Day c’erano pochi indizi.

La signora Trump ha consegnato il pacchetto alla signora Obama dopo che le coppie si erano salutate con strette di mano e abbracci. In un giorno pieno di sfarzo e protocollo, le coppie avrebbero dovuto, poi, posare per una fotografia, mentre due Marines salutavano ai loro lati. Ma invece di girarsi per la fotografia, la signora Trump ha consegnato alla signora Obama una scatola rettangolare avvolta in una carta blu e con un nastro bianco.

La signora Obama l’ha afferrata con entrambe le mani, per poi finire nel panico. Non faceva parte del copione, ha confermato durante lo show, dichiarando che non si sarebbe aspettata un regalo durante una visita di stato. Con la scatola in mano, si è voltata a sinistra verso uno dei Marines, guardando in tutte le direzioni per trovare un posto in cui lasciare il regalo. Il Marine è rimasto immobile e il regalo non poteva essere messo a terra. Alla fine, sembrava essersi arresa al fatto che anche il regalo sarebbe apparso in una foto ufficiale per celebrare il passaggio di potere.

Ma ecco subentrare Barack Obama. “No, no, no”, ha detto, guardando il pacchetto, “aspetta un secondo”. L’ex presidente ha preso il regalo e lo ha portato all’interno della Casa Bianca. Non è più stato rivisto in pubblico.