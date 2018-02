Castroreale in gara per il titolo di “Borgo dei Borghi 2018”: ecco l’emozionante spot ufficiale

Postato da qualche giorno sulla pagina ufficiale Castroreale Borgo dei Borghi 2018, l’emozionante spot della candidatura alla competizione organizzata dalla trasmissione Kilimangiaro di Rai 3 ha ottenuto quasi 60000 visualizzazioni organiche uniche solo in Sicilia, più di 600 condivisioni, 14000 visualizzazioni complete, facendo accrescere in maniera esponenziale la “brand reputation” della pagina e l’interesse nei confronti del Borgo.

Il video commissionato dall’Amministrazione Comunale e promosso dall’Associazione Proposta Turistica 3.0 che si occupa delle attività promozionali, è stato realizzato da Comunicarte diretta da Gianluca Rossellini e punta non solo a far comprendere in breve tempo l’aspetto storico, artistico e paesaggistico ma soprattutto ad emozionare e coinvolgere gli spettatori siciliani.

Di seguito la dichiarazione di Antonino Sapienza presidente di Proposta Turistica 3.0 ed esperto a titolo gratuito designato per le attività promozionali.

“Mi preme ringraziare il Sindaco Dott. Portaro per aver creduto in questa produzione, fondamentale contenuto per le nostre attività promozionali ed il team di Comunicare per la strepitosa realizzazione. Da responsabile della promozione e della valorizzazione non potevo aspettarmi di meglio! Stiamo raccontando all’opinione pubblica siciliana la meraviglia ed il fascino del Borgo, svolgendo un imponente lavoro di marketing territoriale e web marketing in stretta sinergia con il Comune e con le entità territoriali coinvolte. Faccio un appello a tutti i cittadini a condividere il più possibile lo spot nei loro profili social ed anche a coloro che vengono considerati grandi “influencer” sul web come i personaggi famosi siciliani seguiti da milioni di utenti sulle loro fanpage e blog e che ogni giorno dimostrato di amare la nostra Terra. Ho chiesto tra gli altri anche una condivisione ed un commento a Fiorello, Nino Frassica, Maria Grazia Cucinotta e Ficarra e Picone, oltre a diversi politici di tutti gli schieramenti particolarmente attivi on line. Questa è una grande opportunità per tutta la Sicilia ed una grande occasione di sviluppo culturale e turistico. Ognuno di noi ha il dovere con i propri mezzi di promuovere, votare a far votare il Borgo”.

Castroreale in questa competizione rappresenta la Sicilia e sfida gli altri 19 borghi italiani, uno per regione. Il vincitore verrà decretato attraverso una votazione che svolgerà dal 25 febbraio (dopo le ore 18,30) al 18 marzo 2018: in tale lasso di tempo sarà possibile votare Castroreale accedendo al sito http://www.raiplay.it/programmi/kilimangiaro qui si aprirà una finestra con la scritta “vota” e dopo essersi registrati si potrà esprimere la preferenza. Sarà possibile inoltre effettuare una votazione al giorno per utente.