Cibi light e dietetici provocano danni al fegato e al cervello

E’ stato uno studio, condotto in Georgia, a dimostrare che mangiare cibi light e alimenti dietetici poveri di grassi e ricchi di zuccheri non solo fanno ingrassare ma farebbero male sia al fegato che al cervello. L’università della Georgia ha effettuato uno studio sui ratti, dividendoli in tre gruppi a seconda della dieta: uno è stato nutrito con cibi ricchi di grassi, uno con alimenti light e il terzo con una dieta equilibrata. I risultati si sono visti nel giro di quattro settimane, nel gruppo dei ratti alimentati con prodotti dietetici dove è stato riscontrato un aumento di peso e soprattutto danni al fegato e infiammazione al cervello.

Il professore della ricerca, Krzysztof Czaja, ha dichiarato che tali prodotti possono creare danni al fegato e portare addirittura all’obesità. Nel corso delle settimane, sono stati effettuati dei monitoraggi sul peso corporeo, sull’apporto calorico e sui campioni fecali dei tre gruppi di ratti. Si è visto che, chi si era nutrito con cibi light aveva avuto un aumento significativo del peso e del grasso corporeo, al pari di chi aveva mangiato cibi ricchi di grassi. Inoltre, l’accumulo di grasso nel fegato era considerevole, molto pericolosa secondo gli studiosi perché quando il fegato accumula più grasso imita l’effetto della steatosi epatica non alcolica, che porta a gravi danni paragonabili a quelli causati dall’abuso di alcolici. Oltre ai problemi legati al fegato, le diete squilibrate portano infiammazioni croniche nel tratto intestinale e nel cervello.

Da considerare però che, tali danneggiamenti al cervello derivanti da queste diete squilibrate sembrano essere a lungo termine, e non è ancora noto se siano reversibili con diete equilibrate, ha spiegato il professore.