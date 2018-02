Contratti: Furlan , accordo è piano sviluppo sistema paese**

Roma, 28 feb. (AdnKronos) – ‘L’ accordo tra Confindustria sindacati e’ un vero piano di sviluppo per il sistema – Paese. Un nuovo modello di relazioni industriali partecipative e stabili per alzare la produttività, con più’ salari, più formazione, più competenze per i lavoratori. Le parti sociali indicano al paese una strada condivisa e responsabile per favorire la crescita”. Lo scrive su twitter il leader Cisl Annamaria Furlan commentando l’accordo siglato stanotte sul nuovo modello contrattuale .