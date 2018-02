Costruzioni; Mit, pubblicato aggiornamento norme tecniche (2)

(AdnKronos) – Da tali settori istituzionali, professionali e produttivi, infatti, fin dall’emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni del 2005 – nonostante l’indubbia semplificazione apportata dalle NTC del 2008 rispetto al testo precedente – era stata espressa una forte domanda di ulteriore semplificazione, snellimento e maggiore operatività delle NTC, anche al fine di agevolarne il rispetto e la pratica applicazione. Rispetto alle NTC 2008, si sono riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, al fine di facilitarne la leggibilità.

Sono state inserite poi importanti innovazioni nel campo dell’ingegneria antisismica e per gli interventi sugli edifici esistenti, ambiti di grandissima importanza per il Paese.

Il decreto di approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni si inserisce, sottolinea il dicastero, quale elemento essenziale della politica di sicurezza e qualità delle infrastrutture e delle costruzioni e della Prevenzione del rischio sismico per il patrimonio infrastrutturale italiano, posto in opera con grande forza innovativa dal Mit.