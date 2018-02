Cultura: sindaco Treviso, ci riproveremo sicuramente

Treviso, 16 feb. (AdnKronos) – “Complimenti a Parma e grazie di cuore alle straordinarie forze che hanno sostenuto la nostra candidatura”: queste le prime parole del sindaco di Treviso Giovanni Manildo dopo l’annuncio dell’assegnazione di Capitale Italiana della Cultura 2020 alla città di Parma. Prosegue poi Manildo:

“Certo, fino all’ultimo ci abbiamo creduto, forti di un progetto credibile e partecipato, ma accogliamo la scelta della commissione con serenità. Essere a Roma oggi tra le dieci città che si sono guadagnate la finale è un traguardo e un punto di partenza. Ora Treviso dispone di un progetto importante: sessanta pagine per la crescita e lo sviluppo culturale della nostra città. Come ha detto il Ministro Franceschini partecipare a questo percorso ha comportato una crescita e una consapevolezza di città matura per le sfide più importati. è stato molto apprezzato il connubio tra istituzioni e il sistema pubblico e privato.”, sottolinea.

Inoltre da questa mattina, insieme a tanti messaggi di sostegno, tra i quali anche quello della super campionessa di pattinaggio artistico Silvia Marangoni, al sindaco sono arrivate anche tante attestazioni di stima e messaggi soddisfatti del percorso fatto fino a qui: “Continuiamo a sognare, siamo una città fantastica. Treviso, come Parma insegna, riproporrà sicuramente la sua candidatura e continuerà a considerare concretamente la cultura come collante tra pubblico e privato, come leva per un futuro migliore, lievito di una comunità coesa”.