Ecco la ‘dieta del Dna’: promette di far dimagrire in modo efficace, contrastando diabete e colesterolo

“Quando un paziente telefona in studio e mi chiede: ‘Lei, dottore, che dieta propone?’, rispondo: ‘La sua’. Sia che si tratti di una dieta finalizzata al calo di peso, sia che miri al benessere e alla lunga vita. Tu sei unico. Perché unico è il tuo Dna”, la biblioteca “che contene i dati che regolano il funzionamento del tuo metabolismo e del tuo organismo”. Sono le parole di Damiano Galimberti, specialista in Scienze dell’alimentazione e professore in Nutrigenomica, fondatore e presidente dell’Associazione medici italiani anti-aging (Amia), introduce ‘La dieta del Dna. Un programma personalizzato per ritrovare Salute e benessere’ (HarperCollins), da poco in libreria.

Quasi tutti sono alla ricerca dell’alimentazione perfetta e della dieta ideale per dimagrire e restare in forma nel lungo tempo, tuttavia il percorso dimagrante non è così semplice, in quanto può accadere che il sacrificio richiesto non sia proporzionale al quanto ottenuto. Al fine di ottenere risultati efficaci e duraturi, Galimberti suggerisce di seguire la dieta del Dna, una dieta personalizzata che risponde a tutte le ‘esigenze’ del nostro corpo. Essa promette di scoprire cosa chiede l’organismo per funzionare a pieno regime. “Siamo tutti geni”, scrive l’esperto che, nella prima parte del libro, spiega cosa siano i mattoni costitutivi del Dna, “fonte inestimabile e preziosa di informazioni” da capire e interpretare per scoprire cosa fa davvero bene al nostro corpo: i cibi più utili, le vitamine necessarie, l’attività̀ fisica migliore da praticare, gli stili comportamentali e alimentari appropriati.

Non soltanto una dieta dunque, ma un vero e proprio percorso di benessere che promette di migliorare forma fisica e salute attraverso il cambiamento dello stile di vita, al fine di mantenersi sani nel tempo e ridurre il rischio di malattie. Seguendo infatti uno stile di vita sano, si riducono anche diabete, colesterolo e molte altre patologie. Come spiega l’esperto, si tratta di “una dieta che risponde alla necessità di sentirsi e stare bene nel proprio corpo, perché tornare in forma non significa solo trovare la linea perduta, ma anche scoprire un nuovo modo di vivere la propria quotidianità.”

Il tema dell’alimentazione è, oggigiorno, uno dei più discussi: non sono poche le chiacchiere, ma anche le bufale diffuse, pertanto Galimberti suggerisce una sorta di ‘vero o falso’ per uscire dal gossip alimentare.

In sintesi: è vero, e l’esperto spiega anche il perché, che con l’arrivo dell’autunno e dell’ora legale molte persone soffrono di melanconia che porta spesso a mangiare di più; le noci contrastano il colesterolo e riducono l’infiammazione; consumare il cioccolato fondente fa bene a peso e cuore, a patto di non esagerare. E’ falso, invece, che i cracker siano più magri del pane, che le uova fanno male al fegato, che l’acqua gassata fa ingrassare e che se si soffre di ritenzione idrica è meglio limitare l’assunzione di acqua. Inoltre i frutti di bosco uniti a latte o yogurt ne riducono le proprietà, mangiare salumi e formaggi insieme è sbagliato, come anche pane e frutta dolce a fine pasto. I benefici del tè vengono vanificati quando si aggiunge il latte, mentre una mela al giorno può rendere più intensa la vita sessuale.