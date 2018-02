Difesa: Meloni, Berlusconi non rischi di delegittimare Forze Armate

Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Non sono d’accordo con Berlusconi quando dice che i militari non impiegati nelle missioni di pace starebbero nelle caserme a giocare a briscola o ad annoiarsi”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Tutti sanno -aggiunge- che gli organici dei nostri militari sono insufficienti, le dotazioni inadeguate e gli stipendi da fame. Non serve a nulla contribuire a delegittimare una delle pochissime Istituzioni nelle quali gli italiani ancora credono e sostenere l’aggressione mediatica della sinistra. Rinnoviamo invece la solidarietà di Fdi alle Forze Armate e in particolare al Cocer Carabinieri che ha denunciato il silenzio e la scarsa vicinanza delle Istituzioni dopo gli scontri di Piacenza”.