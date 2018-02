Dolci di carnevale: i bomboloni ripieni di marmellata, nocciola o crema pasticcera

L’11 febbraio si celebra la festa del carnevale, la più amata dai bambini che non vedono l’ora di indossare maschere dei loro personaggi preferiti. Il carnevale però è anche la festa dove tante persone si dedicano alla preparazione di molti dolci tipici tradizionali, come ad esempio le chiacchiere, castagnole, frittelle di mele, bomboloni, ravioli dolci e tortelli. Ogni dolce ha la sua tradizione e le sue varianti, ad esempio se vi trovate in Piemonte non dimenticate di assaporare i Friciò, dolcetti simili alle castagnole ma ripieni di uvetta, a Bologna invece, lasciatevi conquistare dai tortelloni e dai ravioli fritti ripieni di crema o cioccolato oltre che dalle sfrappole. Oggi vi proponiamo dei dolcetti gustosi, perfetti per organizzare in casa una festa in maschera con grandi e piccini.

I dolci di cui stiamo parlando sono i bomboloni, delle meravigliose frittelle tonde soffici e gustose. Il ripieno di questi fantastici dolci può essere di marmellata, nocciola o crema pasticcera, cosparse di zucchero a velo. Sono semplici da preparare e sono davvero un’idea sfiziosa per la merenda dei bambini. Diffusi soprattutto nel periodo di carnevale, questi dolci però si possono trovare in tutte le regioni in qualsiasi periodo dell’anno. Quelli ripieni di confettura all’albicocca sono noti anche come Krapfen, nel Lazio invece vengono comunemente definiti “bombe alla crema”.

Gli ingredienti per la preparazione dei bomboloni sono:

500 gr di farina 0 di farro

60 gr di zucchero di canna

70 gr di margarina

1 limone biologico

100 ml di acqua

25 gr di lievito di birra

4 gr di sale

50 gr di zucchero a velo

1 l di olio extravergine d’oliva spremuto a freddo

Marmellata o crema

La preparazione prevede: Sciogliere il lievito nell’acqua tiepida, aggiungete 30 gr di zucchero e lasciate agire per qualche minuto. Setacciate la farina dentro una ciotola, versate anche il lievito sciolto, il sale, il resto dello zucchero semolato, la margarina e iniziate ad impastare. Grattugiate la scorza del limone e inseritela nell’impasto,continuate a impastare fino ad ottenere un panetto elastico. Copritelo con un canovaccio pulito e fate lievitare in un luogo tiepido per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, l’impasto risulterà raddoppiato. Al termine delle due ore di lievitazione, posizionate il panetto sopra una spianatoia infarinata ed appiattitelo. Lavorate l’impasto con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di un centimetro, e con l’aiuto di un coppapasta, ricavate alcuni dischi di circa 7 cm di diametro. Impastate i ritagli rimasti in modo da utilizzare tutta la pasta ed ottenere altri dischi. Riponete i dischi su di una spianatoia infarinata, coprite con il canovaccio e fate lievitare per un’altra ora. Trascorso questo tempo, versate l’olio in una padella, fatelo riscaldare e poi versate il primo disco di pasta. Se notate che si gonfia e si gira da solo allora vuol dire che potete procedere con la frittura. Fate friggere i bomboloni e poi fateli sgocciolare su di un foglio di carta assorbente, farciteli con la marmellata, la crema pasticcera o alla nocciola secondo i vostri gusti e poi spolverizzateli con lo zucchero a velo.