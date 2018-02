Elezioni: Berlusconi cita Nenni, Forza Italia o il caos

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “L’unica alternativa alla nostra vittoria è un Parlamento paralizzato e nuove elezioni a breve. Per questo continuo a ripetere che l’unico voto utile è quello per noi. Parafrasando Nenni, potrei ripetere che questa volta la scelta è ‘o Forza Italia o il caos'”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista rilasciata a Paola Sacchi per ‘Il Dubbio’. “Sono convinto -aggiunge il leader di Fi- che gli elettori, anche quelli in fuga dal Pd, rifletteranno su questo”.