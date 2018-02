Elezioni: Di Maio, da premier metterò tende a Bruxelles

Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Il primo viaggio da fare da premier è a Bruxelles, ma andare a mettere tende a Bruxelles. Il Parlamento tedesco ha 45 funzionari a Bruxelles, il Parlamento italiano invece ha due funzionari e uno deve andare in pensione. Noi questa partita europea sull’immigrazione, sui trattati che stanno distruggendo il Made in Italy non l’abbiamo mai neanche giocata”. Lo affermato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5.