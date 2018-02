Elezioni: Di Maio, in Europa temono me e non Berlusconi alleato con nemici Ue

Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Come è possibile che a Bruxelles, negli altri Paesi europei si tema il Movimento 5 stelle e invece si stringa la mano a Berlusconi che nella sua coalizione ha Lega e Fratelli d’Italia, che sono gli alleati di Le Pen, Alternative fur Deutschland, Orban? Ieri la Meloni è andata da Orban. I nemici storici di Bruxelles, dell’establishment ce li hanno dentro la coalizione di centrodestra”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

“Noi con Le Pen, con Alternative fur Deutschland, non vogliamo avere nulla a che fare -aggiunge- ma noi siamo il problema e loro invece sono i salvatori della patria. Sono tutti preoccupati di un movimento che parla di democrazia diretta rappresentato da persone come me, da cittadini che hanno provato e stanno provando a cambiare le cose in questo Paese, ma allo stesso tempo accolgono Berlusconi a braccia aperte, nonostante si porti in pancia gli alleati dei loro nemici storici a Bruxelles. La paura per noi -conclude Di Maio- porta ad accettare addirittura Berlusconi che è stato massacrato per anni ma che soprattutto per gli italiani è un problema, perchè quando Berlusconi doveva scegliere tra gli italiani e le sue tv ci ha abbandonato e ci ha lasciato a Mario Monti”.