Elezioni: Di Maio, super squadra ministri, no solito schifo

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Speriamo che grazie al consenso dei cittadini” la squadra che verrà presentata la prossima settimana “possa diventare il governo di cambiamento di questo Paese”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Facebook.

“Con molta emozione vi dico che è una super squadra, è composta da uomini e donne di buona volontà e ve li farò conoscere personalmente la prossima settimana. Ma intanto voglio dire cosa c’è e cosa non c’è. Non ci sarà Brunetta all’economia e Alfano agli Esteri, non ci saranno figure senza nè arte nè parte catapultate lì dai partiti, non ci saranno incompetenti e corrotti, non c’è nulla dello schifo a cui vi hanno abituato i partiti. Ci sono persone oneste e riconosciute. Donne e uomini dello Stato e delle istituzioni. Una squadra di governo come quella vi presenterò è patrimonio non del Movimento 5 Stelle ma del Paese”, conclude Di Maio.