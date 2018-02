Elezioni: Di Piazza (M5S), grazie ai deputati Ars un milione per microcredito

Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – “Grazie ai deputati regionale del M5S all’Assemblea regionale siciliana, abbiamo potuto fare dei piccoli finanziamenti di microcredito per la somma di circa un milione di euro”. Lo ha detto Steni Di Piazza, candidato del M5S all’Uninominale nel collegio di Palermo-San Lorenzo. Di Piazza, ex consigliere comunale Dc di Palermo, nel 1997 diede vita a un progetto di microcredito a favore degli immigrati residenti a Palermo. E nel 2006 è diventato direttore della prima filiale di Banca Etica in Sicilia.