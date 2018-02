Elezioni: Giacomoni, con Renzi aumentati poveri, con Berlusconi posti lavoro

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘In realtà i 4 governi di sinistra non eletti dal popolo, che si sono succeduti dal 2011 in poi, tra cui quello guidato da Renzi, sono riusciti solo in una cosa: hanno fatto aumentare contemporaneamente i disoccupati, i poveri, gli immigrati, il debito pubblico e la pressione fiscale. Un vero record dei disastri. Con il presidente Berlusconi al governo l’occupazione aumentò di oltre 1.5mln di unità, con Renzi e con la sinistra al governo in pochi anni i poveri sono aumentati di oltre 1.6mln unità”. Lo afferma Sestino Giacomoni, membro dell’Ufficio di presidenza di Forza Italia e candidato capolista alla Camera nel Lazio.

‘Se la sinistra oggi non ha alcuna possibilità di andare al governo e fermare la deriva grillina -prosegue l’esponente azzurro- è proprio a causa dei fallimenti dei suoi governi degli ultimi anni. Per quanto riguarda i capelli di Renzi -conclude Giacomoni- ne riparleremo quando avrà 80 anni, un po’ di saggezza in più e magari un po’ di arroganza in meno”.