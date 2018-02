Elezioni: Magi, voto per Leu è voto per Berlusconi

Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Quelli a Emma Bonino sono attacchi del tutto strumentali. Dire che bisogna scongiurare la presenza dei populisti, dei violenti, del blocco sovranista e del M5S nel prossimo governo significa avere a cuore il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Lo dichiara il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, candidato di +Europa con Emma Bonino alla Camera.

“La verità che i colleghi di LeU vorrebbero nascondere è che i voti per +Europa servono per portare in parlamento chi difende i diritti civili e porta avanti da sempre battaglie radicali, mentre scegliere loro significa aprire la strada proprio a Berlusconi”, conclude.