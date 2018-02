Elezioni: Maroni, fermare escalation violenta campagna elettorale

Milano, 14 feb. (AdnKronos) – ‘La violenza va sempre condannata da qualunque parte venga. Non è consentita nei toni e soprattutto quella fisica. Purtroppo c’è escalation e sarebbe utile fermarla”. Lo dice Roberto Maroni a Milano a margine della presentazione della fiera ‘Tempo di libri’ sull’aggressione subita da Giorgia Meloni ieri a Livorno.

‘I toni aspri della campagna elettorale non sono una novità. Tra poco finirà e si passerà alla fase 2. In regione Lombardia vi sarà un governo certo perché c’è una legge elettorale con un premio di maggioranza. In parlamento si vedrà se ci sarà una maggioranza o no. I toni dopo la campagna elettorale si abbasseranno” conclude Maroni.