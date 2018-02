Elezioni: Rosato, larghe intese? Pd sarà responsabile

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Un governo forte e stabile c’è e ci sarà anche in futuro. L’Italia ha bisogno che l’Ue faccia la sua parte e non che impartisca lezioni”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a Rtl 102.5 a proposito delle parole di ieri Jean Claude Juncker.

“E comunque -aggiunge- sono convinto che il Pd con i suoi alleati avrà i voti necessari per costruire una stabilità di governo. Lavoriamo per questo. Dopodiché se ci sarà uno stallo, il capo dello Stato troverà la modalità per mettere insieme le forse politiche e noi con senso di responsabilità faremo la nostra parte”.